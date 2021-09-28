Военным и правоохранителям РФ проиндексируют выплаты еще на пять процентов

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Владимир Путин сообщил, что в 2023 году всем военнослужащим и правоохранителям в России будет дополнительно проиндексировано денежное довольствие.

"В 2023 году всем военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов повысим темпы индексации окладов денежного содержания на 5 процентов дополнительно", – заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Путин также рассказал о решении по увеличению денежного довольствия сотрудникам правоохранительных органов – МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других. По его словам, в ближайшие два года сумма их доходов будет расти на 9% в год. Данная мера направлена на сокращение разрыва в доходах сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Минобороны.

Ранее глава государства поручил предусмотреть в бюджете средства на индексацию в 2022–2023 годах зарплат военных и правоохранителей. Путин заявил, что довольствие данных категорий служащих должно превышать уровень инфляции.

Кроме того, президент РФ высказался за регулярное повышение доходов военных в соответствии с экономической ситуацией. Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу уделять данному аспекту "самое пристальное внимание".