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Общество

15:11

В Минтруде объяснили, почему правительство не поддержало проект об индексации пенсий

общество

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

В Минтруде заявили, что законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам не был поддержан правительством из-за его непроработанности. Об этом сообщает ТАСС.

"Направленный правительством отзыв на законопроект ЛДПР об индексации касается не идеи индексации пенсии работающим как таковой, а конкретного законопроекта. Поддерживаемые правительством законопроекты должны содержать конкретные механизмы обеспечения обязательств", – отметили в министерстве.

Там добавили, что кабмин постоянно анализирует и совершенствует формы соцподдержки.

"При необходимости вводятся дополнительные, адресные меры поддержки. Так, например, по поручению президента в 2021 году всем получателям пенсий была произведена выплата по 10 тысяч рублей. Еще одна единовременная выплата была осуществлена в августе семьям с детьми школьного возраста", – напомнили в Минтруде.

Ранее группа депутатов фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Глава комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, который является одним из авторов законопроекта, отмечал, что отсутствие индексации является несправедливым.

В РФ закон об отмене индексаций пенсий пенсионерам, которые продолжают работать, действует с 2016 года. Федерация независимых профсоюзов России направила Владимиру Путину письмо с просьбой вмешаться в данную ситуацию. В нем утверждалось, что решение вопроса по изменению материального положения нескольких тысяч пожилых россиян затянулось из-за того, что правительство пока не одобрило ни один из соответствующих законопроектов.

Пенсии пожилым работающим россиянам со следующего года могут снова начать индексировать

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