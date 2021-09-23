Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российское правительство отказалось поддержать законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заключение кабмина.

"С учетом изложенного правительство РФ не поддерживает законопроект", – говорится в заключении.

Отмечается, что на индексацию пенсий понадобятся дополнительных средства, однако в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не указано, из каких источников и в каком порядке они будут выделяться.

Летом группа депутатов фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Госдуму законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам. Глава комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, который является одним из авторов законопроекта, отмечал, что отсутствие индексации является несправедливым.

В России закон об отмене индексаций пенсий пенсионерам, которые продолжают работать, действует с 2016 года. Ранее Федерация независимых профсоюзов России направила Владимиру Путину письмо с просьбой вмешаться в данную ситуацию. В нем утверждалось, что решение вопроса по изменению материального положения нескольких тысяч пожилых россиян затянулось из-за того, что правительство пока не одобрило ни один из соответствующих законопроектов.

Ранее россиянам сообщили размер индексации страховых пенсий в 2022 году. Заявление по теме сделал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Планируется, что индексация страховых пенсий в России в следующем году составит 5,9%.

