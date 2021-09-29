В ПФР рассказали, как получить единовременную выплату из пенсионных накоплений

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В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, какие категории граждан могут получить единовременную выплату из пенсионных накоплений. Об этом сообщается на сайте отделения ПФР по Нижегородской области.

В фонде пояснили, что всего существует четыре вида выплат пенсионных накоплений: единовременная, срочная пенсионная, накопительная пенсия и выплата средств пенсионных накоплений застрахованного лица его правопреемникам в случае его смерти.

Право на получение единовременной выплаты средств пенсионных накоплений имеют граждане, родившиеся после 1967 года, а также официально трудоустроенные в 2002–2004 годах мужчины 1953–1966 годов рождения и женщины 1957–1966 годов рождения, за которых работодатели платили страховые взносы в ПФР.

Также претендовать на единовременную выплату имеют право участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, вступление в которую завершилось в конце 2014 года.

Единовременную выплату из пенсионных накоплений осуществляет ПФР и негосударственные пенсионные фонды, в зависимости от того, где застрахованное лицо хранило отчисления.

Ранее министерство финансов РФ поддержало идею о трансформации накопительного компонента обязательного пенсионного страхования. В ведомстве согласились на превращение "замороженной" накопительной пенсии в добровольную стандартизированную схему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) с едиными правилами.