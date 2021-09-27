В центрах "Моя карьера" пройдет день открытых дверей для старшего поколения

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В центрах занятости "Моя карьера" 1 октября пройдет день открытых дверей для москвичей старшего поколения "50 – новые 35", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Для горожан подготовили тренинги, мастер-классы, деловые игры и консультации карьерных экспертов. Также состоится выставка творческих работ участников "Акселератора самозанятости".
По словам специалиста центра "Моя карьера" Ирины Швец, потребности москвичей старшего поколения изменились: они хотят продолжать работать и развиваться.
"Для этого в центре была разработана специальная комплексная программа. Она помогает соискателям предпенсионного возраста быстро трудоустроиться, развить недостающие навыки и обрести уверенность в своих силах. Сегодня каждый человек может найти себе дело по душе. Ведь сейчас 50 лет – это новые 35", – подчеркнула она.
В 11:00 участники смогут освоить базовые навыки компьютерной грамотности и научиться работать в востребованных офисных приложениях. Их приглашают на тренинг "Цифровые инструменты: интернет-браузеры, электронная почта".
По этой теме в 14:30 пройдет обучающее занятие "Возможности Zoom". Зарегистрироваться можно онлайн.
В 11:30 стартует акселератор "От идеи до подиума" для творческих горожан, которые сами создают уникальные вещи – одежду, аксессуары и украшения. Обучение продлится четыре недели. За это время участники узнают, как найти покупателя и зарабатывать на своем хобби. Лучшие выпускники получат специальные условия для рекламного продвижения своих изделий на одной из крупнейших онлайн-платформ для покупки и продажи товаров ручной работы.
Помимо этого, гости центра смогут поучаствовать в авторских деловых играх. С их помощью можно побывать в нестандартных жизненных, эмоциональных и профессиональных ситуациях и научиться справляться с ними.
В центре "Моя карьера" все услуги оказываются бесплатно. Получить онлайн-консультацию карьерного эксперта можно по предварительной записи на mos.ru. Тренинги и групповые консультации проводятся в дистанционном формате. Для очных занятий понадобится паспорт и прививочный сертификат.
Ранее сообщалось, что центр занятости "Моя карьера" совместно с крупнейшим онлайн-сервисом по продаже товаров ручной работы Livemaster и порталом "Баба-Деда" запустит 2 октября в Москве проект "От идеи до подиума". В проект приглашают москвичей от 50 лет, которые любят творчество и сами создают необычные вещи: оригинальную одежду, аксессуары и украшения.
Примерно за месяц занятий участники научатся искать своего покупателя, ярко презентовать, упаковывать и продвигать свою продукцию. Специалисты центра помогут с юридическими тонкостями и расчетом финансовой части бизнес-модели.
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