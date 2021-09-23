В ПФР назвали условия для повышения пенсии

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Россиянам объяснили, какие условия необходимы для повышения пенсии. Соответствующая информация размещена на сайте Пенсионного фонда России.

Как пояснили в ПФР, повышение пенсии может произойти в связи с достижением 80 лет, приобретением стажа на Севере или из-за увольнения с работы. При этом данное увеличение выплаты не имеет привязки к определенным датам в течение года.

"Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста", – сообщили в фонде.

В материале уточняется, что надбавку для данной категории граждан устанавливают автоматически.

"Аналогично нет привязки к фиксированной дате повышения пенсии, если у работающего пенсионера появляется новый стаж на Севере", – продолжили в ПФР.

Там отметили, что для подобной надбавки пенсионеру следует подать заявление, подкрепив его подтверждающими документами. После этого пенсия будет увеличена со следующего месяца.

Ранее россиянам сообщили размер индексации страховых пенсий в 2022 году. Заявление по теме сделал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Планируется, что индексация страховых пенсий в России в следующем году составит 5,9%.