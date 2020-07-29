Более 100 тыс москвичей посетили учреждения проекта "Мой социальный центр" за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Учреждения проекта "Мой социальный центр" за год посетили свыше 100 тысяч горожан старшего поколения, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в рамках проекта москвичи сами проводят встречи, посвящают время хобби, общаются и отдыхают.
"Год назад мы открыли "Мои социальные центры" для москвичей старшего возраста. Проект позволяет горожанам вести активную социальную жизнь. Всего в Москве открыто уже семь таких центров, за год их посетили более 100 тысяч человек", – приводятся в материале слова Раковой.
Отмечается, что в клубных пространствах организовано уже более 3,5 тысячи занятий. Горожане посещают кулинарные мастер-классы, школы рисования, изучают иностранные языки, уделяют внимание ЗОЖ и фитнесу. В каждом центре есть бильярд.
Ранее Ракова рассказала, что кружки и секции программы "Московское долголетие" возобновят свои офлайн-занятия с 1 августа. В то же время еще сохраняются дистанционные онлайн-встречи по творческим и образовательным направлениям.
Она уточнила, что для этого подобрано почти 200 объектов, в том числе спортивные площадки, парковые зоны, скверы и дворовые территории. В программу войдут занятия по общей физической подготовке, скандинавской ходьбе, танцам и гимнастике.
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