"Московское долголетие" с 1 августа возобновит занятия на открытом воздухе

Кружки и секции программы "Московское долголетие" возобновят свои офлайн-занятия с 1 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В то же время еще сохраняются дистанционные онлайн-встречи по творческим и образовательным направлениям.
Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, с начала пандемии перед властями стояла задача уберечь москвичей старшего поколения от коронавируса. В связи с этим они почти три месяца оставались дома, чтобы не подвергать себя риску.
"Конечно, мы по максимуму постарались перевести активности "Московского долголетия" в онлайн-формат, но для наших участников возможность личного общения всегда была одной из главных потребностей. Сейчас очень важно восстановить физическую активность, свою прежнюю форму, возвратиться к привычному образу жизни. Именно поэтому с 1 августа мы частично возобновляем занятия спортом на свежем воздухе", – заявила Ракова.
Она уточнила, что для этого подобрано почти 200 объектов, в том числе спортивные площадки, парковые зоны, скверы и дворовые территории. В программу войдут занятия по общей физической подготовке, скандинавской ходьбе, танцам и гимнастике.
Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева сообщила, что сейчас очень важно постепенно вовлечь представителей старшего поколения, которые долгое время были вынуждены провести дома в самоизоляции, в коллективные занятия со специалистами.
Работу кружков и секций проекта "Московское долголетие" временно приостановили с 16 марта из-за угрозы распространения COVID-19. Около 25 тысяч участников программы в этот период перешли на дистанционное обучение и продолжили встречи со своими преподавателями в онлайн-формате.
Более 180 организаций "Московского долголетия" продолжали работать в онлайн-режиме. Для проведения занятий они использовали различные способы донесения информации. Преподаватели записывали видеоуроки, проводили прямые эфиры или видеоконференции в Skype или Zoom.
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