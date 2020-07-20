Москвичей пригласили на бесплатные занятия танцами в парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Парки столицы приглашают горожан на бесплатные занятия танцами. Профессионалы и любители могут улучшить и приобрести навыки в исполнении танго и вальса, ча-ча-ча, румбы, зумбы и сальсы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Занятия проходят в 10 парках Москвы. Актуальное расписание тренировок можно найти на их официальных сайтах. На некоторые занятия необходима предварительная регистрация. При плохой погоде мастер-классы могут отменить, отмечают в пресс-службе Мосгорпарка.

В Измайловском парке проходят занятия латиноамериканскими танцами – румбой, самбой, ча-ча-ча. Время мастер-классов: понедельник и среда в 13:00, суббота и воскресенье в 12:00 и 14:00. В этом же парке по понедельникам и средам в 14:00 и по субботам и воскресеньям в 13:00 можно посетить занятия танго. Место проведения танцевальных уроков: павильон "Студио-парк" на Северной площади парка.

В Саду "Эрмитаж" также можно обучиться танго. Занятия проходят по пятницам в 19:00 у Щукинской сцены. А стиль свинг изучают здесь по четвергам в 19:00 в ближайшей к улице Каретный Ряд парковой беседке.

Воронцовский парк ждет посетителей каждую субботу. Занятия проходят в 11:00 около сцены центральной части парка.

Актуальное расписание:

25 июля – сальса;

1 и 15 августа – зумба;

8 августа – русский народный танец;

22 августа – вальс;

29 августа – восточный танец.

Парк "Фили" специализируется на хореографии для людей старшего поколения. Занятия проходят по понедельникам и пятницам в 17:00.

В парке "Кузьминки" на занятия зумбой требуется предварительная регистрация. Уроки проходят на главной сцене по вторникам и пятницам в 19:00.

Регистрация потребуется и для занятий в парке "Садовники" , где уроки проходят на главной сцене по пятницам в 18:30 и субботам в 17:30.

Заниматься зумбой можно в парке "Северное Тушино" по субботам в 16:00. Участников ждут на деревянной веранде слева от пляжа зоны отдыха "Левобережье". Необходима предварительная запись по телефону +7 (499) 551-56-46.

Вход без предварительной регистрации предусмотрен на занятия хореографией в Таганском парке . Мастер-классы проходят по вторникам и четвергам в 18:30 на главной площади.

Бабушкинский парк открыт для посетителей по воскресеньям в 18:00 на сцене зеленого театра.

В ландшафтном парке "Митино" можно освоить танцевальную фитнес-программу по пятницам в 20:00. Занятия проходят на Фестивальной площади.

Также в 23 зонах отдыха столицы можно бесплатно тренироваться на свежем воздухе. В программу тренировок входят аэробика, стретчинг, а также танцевальный фитнес и бокс.

Ранее мэр Москвы сообщил о создании в столице 18 новых особо охраняемых природных территорий общей площадью свыше 1 730 гектаров.