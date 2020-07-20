Москвичей пригласили на бесплатные занятия танцами в парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Парки столицы приглашают горожан на бесплатные занятия танцами. Профессионалы и любители могут улучшить и приобрести навыки в исполнении танго и вальса, ча-ча-ча, румбы, зумбы и сальсы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Занятия проходят в 10 парках Москвы. Актуальное расписание тренировок можно найти на их официальных сайтах. На некоторые занятия необходима предварительная регистрация. При плохой погоде мастер-классы могут отменить, отмечают в пресс-службе Мосгорпарка.
Ранее мэр Москвы сообщил о создании в столице 18 новых особо охраняемых природных территорий общей площадью свыше 1 730 гектаров.
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