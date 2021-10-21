В РФ запустили сервис помесячной аренды смартфонов

14:31
Фото: depositphotos/Savenkomasha.gmail.com
Компания МТС запустила в Москве и Подмосковье пилотные сервисы кратковременной аренды последних моделей смартфонов Apple, сообщает "Коммерсант".
Услуга запущена совместно со стартапом Arenter, специализирующимся на аренде электроники и различного оборудования. В МТС выразили мнение, что сервис будет востребован у молодежи, которой неинтересны кредиты и постоянные обязательства. В числе целевой аудитории оператор видит и тех, кто хочет протестировать гаджет перед покупкой.
На первом этапе абоненты смогут арендовать iPhone трех последних поколений на срок от одного месяца до года. Стоимость месяца аренды iPhone 11 составит 4,2 тысячи рублей. За iPhone 13 Pro Max придется отдать от 8,9 тысячи рублей.
В МТС подчеркнули, что ответственность за потертости и мелкие царапины, появившиеся в процессе эксплуатации, клиентам нести не придется.
Пилотный проект продлится в Москве и Подмосковье полгода. По его итогам компания примет решение о том, стоит ли масштабировать услуги на другие регионы. Также в сервис могут включить и другие бренды.
При этом компания будет получать процент с арендной платы и привлечет дополнительный трафик в интернет-магазин. МТС рассчитывает, что таким способом удастся нарастить базу пользователей флагманских смартфонов, потребляющих больше трафика и экосистемных продуктов.
В свою очередь, Arenter ожидает, что совместный проект с МТС позволит компании занять до 10% рынка потребителей смартфонов.
Подобный проект планирует запустить и "МегаФон".
"Он (сервис. – Прим. ред.) не будет ограничиваться последними моделями iPhone – покупатели смогут арендовать устройство любого бренда. Услуга будет доступна во всех регионах страны", – рассказал гендиректор "МегаФон Ретейла" Владимир Скурихин.
В свою очередь, мобильный оператор Tele2 отметил, что целесообразности в запуске такого сервиса не видит. Однако компания уже предоставляет клиентам услугу аренды портативных зарядных устройств в салонах. Спрос на нее ежемесячно растет на 10–15%.
При этом не все эксперты считают такую услугу выгодной. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что за год пользователи выплатят практически полную стоимость смартфона, при этом не получив его в собственность. Он выразил мнение, что по-настоящему выгодным новый сервис будет именно для тех, кто хочет протестировать устройство перед покупкой.
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков добавил, что операторы пытаются просто нащупать новые ниши на рынке.
"Сами ретейлеры на этой услуге вряд ли смогут зарабатывать – в лучшем случае маржинальность аренды будет нулевая", – предположил эксперт.
Ранее компания МТС запустила аналитическую цифровую платформу "МТС. Регион" на основе обезличенных "больших данных". Она предназначена для использования актуальных данных о численности и составе населения, а также о туристических потоках для принятия эффективных управленческих решений.
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