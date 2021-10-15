"МегаФон" запустил услугу бесплатной "заморозки" номера для вахтовиков

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Фото: depositphotos/tatsianama
Мобильный оператор "МегаФон" запустил специальную услугу для абонентов, работающих вахтовым методом. Теперь при отъезде в отдаленные регионы они смогут бесплатно "заморозить" свой номер на период до 180 дней.
По оценке коммерческого директора "МегаФона" Влада Вольфсона, услуга позволит абонентам сэкономить более 2 тысяч рублей за полгода.
"МегаФон" первым на телеком-рынке предоставил вахтовикам такие мобильные каникулы. При разработке предложения мы ориентировались на запросы и пожелания наших абонентов, которым необходимо уезжать на долгий срок и на период рабочей смены отказываться от услуг своего оператора. Мы предложили приостанавливать обслуживание и оплату услуг связи, сохраняя при этом свой номер", – сказал он.
Для подключения "Добровольной блокировки номера" необходимо обратиться в салон "МегаФона", выбрав любой период "заморозки" услуг в пределах шести месяцев. Услугой можно воспользоваться неограниченное количество раз. Разблокировать номер можно в любое время с помощью мобильного приложения или по бесплатному номеру 0500.
По данным Росстата, до пандемии почти 1,5 миллиона россиян работали вахтовым методом, уезжая на смену в отдаленные регионы в среднем на 2–4 недели. В 2021 году длительность смен увеличилась – более 60% работников работают вдали от дома по 2–2,5 месяца, а каждый шестой уезжает на вахту на 3–5 месяцев. К таким выводам пришли специалисты "МегаФона", проанализировав с помощью инструментов Big Data обезличенные данные о передвижении абонентов-вахтовиков по России.
Чаще всего россияне отправляются в якутский поселок Талакан, где работают вахтовики из Сибири, Урала, Башкирии и Краснодарского края, городок Мур-Белокаменку Мурманской области, поселки Приобский (ХМАО) и Сабетта (Ямал), Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение и поселок Нючакан Иркутской области.
Ранее специалисты "МегаФона" провели анализ мобильного трафика персонала крупнейших БЦ Москвы при помощи инструментов Big Data, установив, что около 70% работников столичных бизнес-центров вернулись с удаленки в офисы.
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