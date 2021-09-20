Сервисы IVI, START, MyBook и "СберЗвук" стали доступны в одной подписке

20 сентября, 20:26
Фото: depositphotos/Goodluz
Компания "МегаФон" предоставила россиянам возможность смотреть фильмы, слушать музыку и читать книги по одной подписке "МегаФон Плюс", доступной абонентам всех операторов связи.
В подписку входят 4 сервиса: онлайн-кинотеатр IVI, видеосервис с собственным оригинальным контентом START, книжный сервис по подписке MyBook (входит в группу компаний "ЛитРес") и аудиосервис "СберЗвук".
"Мы решили отойти от стандартной модели подписок, когда вокруг успешного продукта собираются менее популярные сервисы в расчете на привлечение аудитории за счет флагмана. Исходя из потребностей абонентов, чьи интересы нам известны досконально, мы собрали в единую подписку "МегаФон Плюс" бестселлеры, занимающие лидирующие позиции в своих категориях", – рассказал коммерческий директор компании Влад Вольфсон.
Впервые в одном приложении были объединены два крупных игрока из одного сегмента – онлайн-кинотеатры IVI и START. Это даст возможность пользователям смотреть фильмы и сериалы на одной платформе, а не менять подписки каждый раз, когда выходит новинка.
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