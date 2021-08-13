Россияне смогут удалять данные карт со сторонних сайтов – СМИ

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Платежная система Visa запустила в России сервис, позволяющий держателям карт удалять их данные с различных сайтов, где они ранее совершали покупки. Об этом сообщает газета "Известия".

Благодаря данной функции пользователи смогут централизованно приостанавливать действие имеющихся подписок и оформлять новые. Таким образом, держатели карт смогут предотвратить непредвиденные автоплатежи по забытым подпискам. Кроме того, сервис поможет исключить утечку банковских сведений.

Крупнейшие российские банки – ВТБ, "Хоум Кредит" и МТС Банк – уже начали подготовку к внедрению сервиса. Также не исключают его реализацию СКБ Банк, Росбанк, ПСБ, УБРиР и "Дом.рф". Планируется, что функция будет реализована в банковских мобильных приложениях и, помимо прочего, будет представлять полный список онлайн-магазинов и сервисов с оформленными подписками.

"Для использования подписки на услуги необходимо наличие привязанного платежного средства в личном кабинете онлайн-магазина. Важно, чтобы все платежные системы могли передавать информацию о том, где указаны данные карты клиента, и предлагать возможность управления ею: отключить, изменить, добавить карты. Именно в этом заключается ценность такого сервиса", – пояснил вице-президент ВТБ Никита Чугунков.

Ранее директор по развитию компании Ecwid Владимир Тарасов заявил, что есть сайты, на которых не стоит оставлять свои личные данные. По его словам, категорически нельзя вводить данные карты на незащищенных сайтах, при переходе на которые в адресной строке отсутствует знак замка. Это также касается страниц, не содержащих отметки MasterCard SecureCode, Visa Secure и Mir Accept.