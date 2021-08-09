Как выбрать кредитную карту: чек-лист из 5 действительно важных опций

Когда выбираешь кредитную карту, голова идет кругом: кажется, что все предлагают одно и то же. Из-за этого многообразия сложно понять, какая карта принесет больше выгоды. А если кредитка оформляется впервые, то, кажется, совсем не разобраться: понадобится гора документов, а одобрение затянется на неделю. Рассказываем, на что обратить внимание при выборе кредитной карты, чтобы все было просто и понятно.



Смотрим на льготный период: чем больше – тем лучше

Почти у всех кредитных карт есть грейс-период – это срок, в течение которого проценты за использование денег не начисляются. Если вы занимаете деньги у банка и возвращаете в срок, платить ничего не нужно. Поэтому чем дольше льготный период у карты, тем выгоднее: у вас будет больше времени, чтобы вернуть нужную сумму. Так, у кредитной карты Visa "ВездеДоход" от Почта Банка льготный период до 120 дней. Это значит, что можно почти 4 месяца совершать покупки и не платить проценты.

Когда льготный период закончится, его можно начать заново. Для этого нужно полностью погасить задолженность по карте и подождать до следующего дня. Когда вы совершите следующую покупку, начнется новый беспроцентный период до четырех месяцев. Закончить грейс-период досрочно можно в любой момент, просто погасив всю задолженность.

Как это работает? Например, вы решили обновить гардероб и выбрали костюм за 10 000 рублей. До зарплаты было еще две недели, поэтому 10 июня вы оформили кредитную карту Visa "ВездеДоход" Почта Банка и тут же оплатили покупку.

Чтобы не платить проценты, нужно раз в месяц вносить только минимальный обязательный платеж – это 3% от суммы покупки (и комиссию за ежемесячное обслуживание, если она есть в этом месяце): до 10 июля – 300 рублей, до 10 августа – 400 рублей, до 10 сентября – 400 рублей и до 10 октября вернуть весь долг в размере 9 197 рублей. Если вы внесете все платежи вовремя, то процентов не будет. Вы сможете начать новый льготный период и прикупить что-нибудь еще. А если пользоваться картой регулярно и тратить по 5 000 рублей в месяц, ежемесячной комиссии за обслуживание карты тоже не будет.

Смотрим на бонусы и акции: с покупок можно получать кешбэк

С кредиткой можно не только оплачивать покупки, но и возвращать часть денег обратно, то есть получать кешбэк. Иногда бывает так, что бонусная программа распространяется на те категории товаров и услуг, которые вам не нужны. Например, на товары для питомцев, а у вас их нет. В итоге вы тратите по 50 000 рублей в месяц, а возвращаете всего 1% – около 500 рублей.

По карте Visa "ВездеДоход" Почта Банка можно вернуть до 20% бонусами за покупки у партнеров по программе "Мультибонус". Деньги возвращаются бонусами, которые можно обменять 1:1 на рубли. Бонусы начисляются каждый месяц. Всего в "Мультибонусе" более 20 категорий и более 20 000 товаров, ассортимент ежедневно обновляется.

Бонусы начисляются не только за покупки у партнеров, но и за все остальные покупки по кредитной карте. Всего можно вернуть до 5 000 рублей в месяц. Например, в категории "Рестораны и фастфуд", "Одежда, обувь" – 6% на сумму покупок от 30 000 рублей, 3% – до 30 000 рублей в месяц. За любые покупки в течение месяца – 2% на сумму покупок от 30 000 рублей, 1% – до 30 000 рублей.



Смотрим на кредитный лимит, чтобы хватило на крупные покупки

Выбирая кредитную карту, нужно учитывать, что сумма, которую банк готов вам одолжить, ограничена. Каждый банк определяет лимит исходя из платежеспособности клиента и кредитной истории, поэтому в одном и том же банке у одного заемщика кредитный лимит будет 10 000 рублей, а у другого – миллион. Еще кредитный лимит зависит от самой карты.

Если вы часто платите картой и вовремя вносите ежемесячные платежи, банк может увеличить кредитный лимит. Так банк дает свободу выбора: если, например, вам понадобится больше денег на непредвиденную покупку, вы сможете оплатить ее кредитной картой. Кредитный лимит карты Visa "ВездеДоход" от Почта Банка – до 1,5 млн рублей, а также 120 дней льготного периода и кешбэк бонусами до 20%.

Смотрим на обслуживание: сколько оно стоит?

По кредитной карте могут быть расходы, о которых не стоит забывать: процент за пользование кредитом, плата за обслуживание, комиссия за переводы и снятие наличных. Карта "ВездеДоход" выпускается бесплатно, ее можно забрать в отделении Почта Банка. Обслуживание карты также бесплатное, если совершать покупки на сумму от 5 000 рублей в месяц. Для снятия наличных можно использовать банкоматы Почта Банка и банка партнера – ВТБ, а также терминалы Почта Банка, которые есть в 42 000 отделений Почты России.

Смотрим на оформление: получится за один день?

Иногда решающим фактором при выборе кредитной карты может стать оформление, особенно когда деньги нужны срочно. Не у всех есть время собирать гору документов и ждать неделю. Для оформления кредитной карты Visa "ВездеДоход" в Почта Банке потребуется только паспорт и номер СНИЛС. Нужно заполнить заявку онлайн, получить СМС с одобрением и забрать карту. Все это можно сделать за один день.

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