Эксперт рассказал о пользе сервиса по отписке от автоплатежей

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Руководитель аналитического центр Zecurion, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов рассказал Москве 24, чем будет полезен сервис контроля за автоплатежами по подписке.

Ранее сообщалось, что в России у пользователей банковских карт появится возможность удалять свои данные с различных сайтов, где они ранее совершали покупки. Также можно будет централизованно приостанавливать действие имеющихся автоплатежей по подпискам и оформлять новые. Такой сервис уже начали внедрять ВТБ, "Хоум Кредит" и МТС Банк для карт платежной системы Visa.

По словам Ульянова, проблема с неизвестными автоплатежами действительно довольно часто возникает у пользователей банковских карт.

"Если человек подписался на несколько автоплатежей, то с течением времени все это забывается, а деньги продолжают утекать. Даже когда берешь выписку в банке, не всегда понятно, за что и куда уходят деньги. Поэтому такой сервис, который позволял бы в более прозрачном режиме контролировать все эти расходы и списания, был бы очень полезен", – подчеркнул эксперт.



Владимир Ульянов руководитель аналитического центр Zecurion, эксперт по кибербезопасности В теории сервис позволит быстро посмотреть, какие подписки есть у человека, и в несколько кликов их отменить, а не пытаться разобраться в банковской выписке.

Собеседник Москвы 24 также указал на угрозу безопасности денежных средств, если пользователь банковской карты часто сохраняет данные в браузере компьютера.

"Чем сложнее самому человеку потратить деньги, тем сложнее будет злоумышленнику. Как только мы начинаем подключать автоплатежи и сохранять данные карточек, такой риск увеличивается", – отметил он.

Поэтому Ульянов советует при оплате в интернет-магазинах вводить вручную данные банковских карт, а автоплатежи оставить только, например, для пополнения счета телефона и оплаты ЖКУ.

Ранее голландские специалисты по информационной безопасности предупредили россиян о появлении вируса Vultur, который способен заражать смартфоны с операционной системой Android. Вредоносное ПО может записывать изображение с экрана смартфона, а также передавать злоумышленникам информацию о касаниях экрана. Поэтому заражение смартфона грозит кражей паролей и данных банковских карт.