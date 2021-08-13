Эксперт рассказал о пользе сервиса по отписке от автоплатежей

13:59
Фото: depositphotos/pressmaster
Руководитель аналитического центр Zecurion, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов рассказал Москве 24, чем будет полезен сервис контроля за автоплатежами по подписке.
Ранее сообщалось, что в России у пользователей банковских карт появится возможность удалять свои данные с различных сайтов, где они ранее совершали покупки. Также можно будет централизованно приостанавливать действие имеющихся автоплатежей по подпискам и оформлять новые. Такой сервис уже начали внедрять ВТБ, "Хоум Кредит" и МТС Банк для карт платежной системы Visa.
По словам Ульянова, проблема с неизвестными автоплатежами действительно довольно часто возникает у пользователей банковских карт.
"Если человек подписался на несколько автоплатежей, то с течением времени все это забывается, а деньги продолжают утекать. Даже когда берешь выписку в банке, не всегда понятно, за что и куда уходят деньги. Поэтому такой сервис, который позволял бы в более прозрачном режиме контролировать все эти расходы и списания, был бы очень полезен", – подчеркнул эксперт.
Собеседник Москвы 24 также указал на угрозу безопасности денежных средств, если пользователь банковской карты часто сохраняет данные в браузере компьютера.
"Чем сложнее самому человеку потратить деньги, тем сложнее будет злоумышленнику. Как только мы начинаем подключать автоплатежи и сохранять данные карточек, такой риск увеличивается", – отметил он.
Поэтому Ульянов советует при оплате в интернет-магазинах вводить вручную данные банковских карт, а автоплатежи оставить только, например, для пополнения счета телефона и оплаты ЖКУ.
Ранее голландские специалисты по информационной безопасности предупредили россиян о появлении вируса Vultur, который способен заражать смартфоны с операционной системой Android. Вредоносное ПО может записывать изображение с экрана смартфона, а также передавать злоумышленникам информацию о касаниях экрана. Поэтому заражение смартфона грозит кражей паролей и данных банковских карт.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: