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Около 70% работников столичных бизнес-центров вернулись с удаленки в офисы. Об этом говорится в исследовании "МегаФона", которое проводилось на основе анализа мобильного трафика персонала крупнейших БЦ Москвы при помощи инструментов Big Data.

Как уточняется, при этом сотрудники стали работать больше.

"В 2019 году сотрудники столичных деловых центров задерживались в офисе после окончания рабочего дня в среднем на 10 минут, а в 2021 году этот показатель вырос до 40 минут. Несмотря на то что еще около 30% сотрудников столичных компаний продолжают работать в удаленном формате, потребление мобильного трафика в бизнес-центрах активно растет", – говорится в сообщении компании.

В "МегаФоне" отметили, что за время пандемии коронавируса компании перевели ключевые бизнес-процессы в электронный формат.

"В 2021 году мобильный интернет-трафик в крупнейших деловых центрах вырос в четыре раза по сравнению с 2019 годом – это вдвое больше, чем в среднем по Москве", – пояснили в компании.

Кроме того, люди стали больше общаться онлайн. На данный момент более 60% общего мобильного интернет-трафика в БЦ приходится на социальные сети и мессенджеры. Два года назад на них приходилось порядка 40%.

При этом работники офисов в столичных бизнес-центрах продолжают пользоваться обычной голосовой связью, количество телефонных вызовов на одного абонента возросло на 11%, добавили в компании.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность введения нового локдауна в связи с ухудшением эпидситуации не обсуждается.

О том, что в России не планируют вводить локдаун, ранее заявила и председатель Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, сейчас для ужесточения мер нет оснований.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией.

