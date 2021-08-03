В России запустили мобильное приложение для подписания договоров онлайн

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В России появилось приложение для смартфонов, с помощью которого можно будет подписать договор онлайн. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития.

Программа доступна для пользователей сервиса госуслуг с подтвержденными учетными записями.

"В приложении бесплатно создается электронная подпись пользователя, которая хранится в защищенной и безопасной инфраструктуре электронного правительства. Установить приложение и получить электронную подпись пользователь сможет менее чем за три минуты", – говорится в сообщении на сайте министерства.

Первым электронным документом, который можно было подписать в мобильном приложении, стал договор на оказание услуг сотовой связи – это возможно для абонентов Tele2. Скоро эту опцию откроют МТС, "Мегафон" и "Билайн". В министерстве отметили, что сервис "Госключ" можно будет использовать также и для онлайн-подписания договоров купли-продажи автомобиля и аренды недвижимости.

Ранее специалисты сообщили, что пользователи старых Android-устройств не смогут войти в сервисы Google. С 27 сентября он закроет доступ ко входу в учетную запись на устройствах, работающих на базе операционной системы Android 2.3.7 и более ранней версии.