Пользователи старых Android-устройств не смогут войти в сервисы Google

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Google с 27 сентября закроет доступ ко входу в учетную запись на устройствах, работающих на базе операционной системы Android 2.3.7 и более ранней версии. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на службу технической поддержки корпорации.

"В рамках наших непрерывных усилий по обеспечению безопасности наших пользователей начиная с 27 сентября Google запретит вход в учетную запись на Android-устройствах, на которых установлена операционная система Android 2.3.7 или более ранняя версия", – говорится в сообщении.

По словам представителя корпорации, если пользователь Android-устройства попытается войти в свою учетную запись после указанной даты, он может обнаружить ошибку при использовании Gmail, YouTube и Maps. Также ошибка может произойти, если сбросить параметры смартфона до заводских настроек и после этого попытаться войти в свою учетную запись. Чтобы сохранить доступ к приложениям и сервисам Google, компания рекомендует обновить систему до версии 3.0 и выше. Если по каким-то причинам это невозможно, то специалисты советуют попробовать зайти в Google-аккаунт через браузер.

Ранее стало известно, что голландские специалисты по информационной безопасности компании ThreatFabric предупредили россиян о появлении вируса Vultur на смартфонах под операционной с системой Android. Появление вируса на телефоне потенциально грозит кражей паролей и данных банковских карт.