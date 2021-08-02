Zoom выплатит компенсацию некоторым пользователям

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Фото: depositphotos/glazunofoto@gmail.com
Компания Zoom согласилась выплатить компенсацию пользователям, которые ранее обратились в суд. Как сообщает "Газета.ру", речь идет о сумме в размере 85 миллионов долларов.
Клиенты приложения, которое позволяет проводить звонки по видеосвязи, пожаловались на нарушение права на частную жизнь. Выяснилось, что Zoom передавала данные о пользователях платформам Facebook, Google и LinkedIn.
Еще одной проблемой стала недостаточная безопасность приложения. Отмечались случаи, когда хакеры врывались в чужие видеоконференции и срывали их.
Истцы могут претендовать на возмещение 25 долларов, что равно 15 процентам от стоимости подписки на Zoom. Компания также согласилась с требованием усилить безопасность приложения.
Ранее сообщалось, что компания Zoom ограничила использование программы для российских компаний с госучастием. Подобное решение было введено в одностороннем порядке.
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