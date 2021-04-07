Zoom прокомментировал информацию о прекращении продаж госучреждениям РФ

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Представители головного офиса компании Zoom Video Communications в США прокомментировали опубликованную в СМИ информацию о приостановке продаж сервиса госучреждениям в России. Об этом сообщает ТАСС.

"Похоже, что (эти сведения) основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе", – отметил представитель компании.

В пресс-службе сервиса отметили, что определенные выводы будут сделаны только после проведения собственной проверки.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что компания Zoom ограничила использование программы для российских компаний с госучастием. Гендиректор компании "Райтконф" – дистрибутор решений Zoom в России и СНГ – Андрей Петренко уточнил, что ограничения касаются стран СНГ.

