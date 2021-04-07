Zoom запретил доступ к сервису российским госучреждениям

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Фото: TASS/ZUMA
Компания Zoom ограничила ипользование программы для российских компаний с госучастием. Об этом говорится в сообщении IT-дирекции "Высшей школы экономики".
В сообщении ВШЭ указывается, что университет столкнулся с отказом сервиса продлить корпоративную лицензию.
Отмечается, что ограничения в отношении российских юридических лиц с государственным участием введены в одностороннем порядке.
Предположительно, эта проблема затрагивает все российские организации с госучастием. При этом физические лица могут свободно покупать лицензии.
В Высшей школе экономики отмечают, что основные конкуренты Zoom – американские Microsoft и Cisco Webex – продолжают предоставление услуг российским заказчикам.
Гендиректор компании "Райтконф" – дистрибутора решений Zoom в России и СНГ – Андрей Петренко уточнил газете "Коммерсант", что ограничения касаются стран СНГ.
Ранее сообщалось, что концерн "Автоматика", входящий в госкорпорацию "Ростех", планирует создать отечественный аналог Zoom.
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