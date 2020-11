Журналист взломал конференцию глав Минобороны Евросоюза

Журналист нидерландского телеканала RTL Nieuws Даниэль Верлаан присоединился к онлайн-встрече глав Минобороны Евросоюза в сервисе Zoom.

Как пишет бельгийская газета Le Soir, он обнаружил на фотографии, которую разместила министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд в Twitter, часть пароля для входа в видеоконференцию.

Отмечается, что на встрече обсуждали усиление коллективной евробезопасности и общие ориентиры в укреплении обороны ЕС. Журналист появился на экранах в разгар дискуссии и помахал участникам рукой.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель указал журналисту на нарушение закона в связи с проникновением на "секретную видеоконференцию", на что тот выразил сожаление и покинул заседание.

Сообщается, что из-за взлома пароля совещание пришлось на некоторое время приостановить. Позже премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал усилить меры кибербезопасности.

Также отмечается, что нидерландский министр обороны находилась на карантине и работала не в здании министерства, из-за чего, возможно, не были соблюдены все положенные меры безопасности.

Российские пранкеры ранее выдали себя за бывшего кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую на онлайн-заседании комитета по внешней политике парламента Дании.

Перед началом заседания, посвященного ситуации в Беларуси, претворявшийся Тихановской человек заявил, что у него не включается веб-камера. Подвох удалось выявить только спустя 40 минут.

That ⁦@danielverlaan⁩ hack of the EU defence ministers' meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt