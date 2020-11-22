Журналист взломал конференцию глав Минобороны Евросоюза

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Фото: twitter.com/mvanhulten
Журналист нидерландского телеканала RTL Nieuws Даниэль Верлаан присоединился к онлайн-встрече глав Минобороны Евросоюза в сервисе Zoom.
Как пишет бельгийская газета Le Soir, он обнаружил на фотографии, которую разместила министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд в Twitter, часть пароля для входа в видеоконференцию.
Отмечается, что на встрече обсуждали усиление коллективной евробезопасности и общие ориентиры в укреплении обороны ЕС. Журналист появился на экранах в разгар дискуссии и помахал участникам рукой.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель указал журналисту на нарушение закона в связи с проникновением на "секретную видеоконференцию", на что тот выразил сожаление и покинул заседание.
Сообщается, что из-за взлома пароля совещание пришлось на некоторое время приостановить. Позже премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал усилить меры кибербезопасности.
Также отмечается, что нидерландский министр обороны находилась на карантине и работала не в здании министерства, из-за чего, возможно, не были соблюдены все положенные меры безопасности.
Российские пранкеры ранее выдали себя за бывшего кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую на онлайн-заседании комитета по внешней политике парламента Дании.
Перед началом заседания, посвященного ситуации в Беларуси, претворявшийся Тихановской человек заявил, что у него не включается веб-камера. Подвох удалось выявить только спустя 40 минут.
That @danielverlaan hack of the EU defence ministers' meeting? This is how it looked from the inside. Comedy gold. pic.twitter.com/1qvVYKsDpt— Michiel van Hulten (@mvanhulten) November 20, 2020
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