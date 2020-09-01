Создатель Zoom в течение нескольких часов разбогател на 4,2 млрд долларов

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Фото: AP Photo/Mark Lennihan
За несколько часов 1 сентября основатель американской компании Zoom Video Communications Эрик Юань разбогател более чем на 4 миллиарда долларов, сообщает News.ru.
На электронных торгах в США акции компании выросли примерно на 26%. Отмечается, что при сохранении тенденции состояние основателя превысит 20 миллиардов долларов.
Платформа Zoom представляет собой сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч, а также дистанционного обучения. Ее популярность начала рости во время пандемии, так как многие офисные работники были переведены на удаленную работу.
Ранее сообщалось, что концерн "Автоматика" занимается разработкой облачной платформы для защищенной видеоконференцсвязи.
Организация, входящая в государственную корпорацию "Ростех", планирует создать отечественный аналог популярного сервиса Zoom.
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