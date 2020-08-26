Концерн "Ростеха" разработает отечественный аналог сервиса Zoom

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Фото: depositphotos/belchonock
Концерн "Автоматика" занимается разработкой облачной платформы для защищенной видеоконференцсвязи. Организация, входящая в государственную корпорацию "Ростех", планирует создать отечественный аналог популярного сервиса Zoom, передает ТАСС.
Информацию о работе над приложением подтвердил генеральный директор концерна Владимир Кабанов. "Сейчас мы работаем над моделью защищенной ВКС, которая будет представлять из себя облачный сервис. Следующим шагом будет масштабирование архитектуры и определение технических решений с целью создания полноценной облачной платформы, аналогичной Zoom", – сообщил он.
Платформа Zoom представляет собой сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч, а также дистанционного обучения.
Ранее Instagram разработал функцию для упрощения онлайн-покупок. С помощью Instagram Shop пользователи смогут узнавать модные тенденции, получать индивидуальные рекомендации относительно выбора того или иного продукта.
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