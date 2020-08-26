Концерн "Ростеха" разработает отечественный аналог сервиса Zoom

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Концерн "Автоматика" занимается разработкой облачной платформы для защищенной видеоконференцсвязи. Организация, входящая в государственную корпорацию "Ростех", планирует создать отечественный аналог популярного сервиса Zoom, передает ТАСС.

Информацию о работе над приложением подтвердил генеральный директор концерна Владимир Кабанов. "Сейчас мы работаем над моделью защищенной ВКС, которая будет представлять из себя облачный сервис. Следующим шагом будет масштабирование архитектуры и определение технических решений с целью создания полноценной облачной платформы, аналогичной Zoom", – сообщил он.

Платформа Zoom представляет собой сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч, а также дистанционного обучения.

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