Новая функция. Появятся ли денежные переводы в WhatsApp в России

13:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
IT-специалист, генеральный директор Reactive Phone Иван Семенов в беседе с Москвой 24 оценил вероятность появления на территории России денежных переводов в мессенджере WhatsApp. По его мнению, в нашей стране это маловероятно.
Семенов объяснил, что в РФ все мессенджеры обязаны хранить персональные данные пользователей на территории страны. А Марк Цукерберг, владелец компании Facebook, которому и принадлежит WhatsApp, не пойдет на столь сложные манипуляции.
"Все транзакции, как это происходило с VISA и MasterCard, тоже должны находиться в рамках России. Я думаю, что все эти транзакции в WhatsApp тоже будут вынуждены работать в рамках законов РФ. Для Facebook рынок России не настолько большой, чтобы настолько много действий вводить в свою систему", – считает специалист.
Семенов провел аналогию с компанией Apple и ее взаимодействием с Китаем, где действуют аналогичные законы о сохранении данных. Он заявил, что Apple подверглась жесткой критике со стороны властей США за подобные действия.
"Если говорить о Штатах и об их антироссийской политике, то с их стороны это тоже будет негативно воспринято", – заявил Семенов.
Ранее стало известно, что американская компания Facebook добавила в мессенджер WhatsApp функцию денежных переводов. Об этом сообщил глава компании Марк Цукерберг. Пока новая функция доступна только пользователям в Бразилии.
Безопасные переводы обеспечивает платежная система Facebook Pay, которая была запущена в соцсети в ноябре прошлого года. С помощью нового сервиса осуществлять продажи через мессенджер смогут даже малые предприятия.
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