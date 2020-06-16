Новая функция. Появятся ли денежные переводы в WhatsApp в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

IT-специалист, генеральный директор Reactive Phone Иван Семенов в беседе с Москвой 24 оценил вероятность появления на территории России денежных переводов в мессенджере WhatsApp. По его мнению, в нашей стране это маловероятно.



Иван Семенов IT-специалист, генеральный директор Reactive Phone Думаю, что Россия будет одной из последних стран, где вообще в итоге появится такая функция. Я не уверен, что до России вообще это дойдет, потому что в силу нашего законодательства возникнет очень много вопросов.

Семенов объяснил, что в РФ все мессенджеры обязаны хранить персональные данные пользователей на территории страны. А Марк Цукерберг, владелец компании Facebook, которому и принадлежит WhatsApp, не пойдет на столь сложные манипуляции.

"Все транзакции, как это происходило с VISA и MasterCard, тоже должны находиться в рамках России. Я думаю, что все эти транзакции в WhatsApp тоже будут вынуждены работать в рамках законов РФ. Для Facebook рынок России не настолько большой, чтобы настолько много действий вводить в свою систему", – считает специалист.

Семенов провел аналогию с компанией Apple и ее взаимодействием с Китаем, где действуют аналогичные законы о сохранении данных. Он заявил, что Apple подверглась жесткой критике со стороны властей США за подобные действия.

"Если говорить о Штатах и об их антироссийской политике, то с их стороны это тоже будет негативно воспринято", – заявил Семенов.

Ранее стало известно, что американская компания Facebook добавила в мессенджер WhatsApp функцию денежных переводов. Об этом сообщил глава компании Марк Цукерберг. Пока новая функция доступна только пользователям в Бразилии.

Безопасные переводы обеспечивает платежная система Facebook Pay, которая была запущена в соцсети в ноябре прошлого года. С помощью нового сервиса осуществлять продажи через мессенджер смогут даже малые предприятия.