Facebook запустит темный режим в мобильном приложении

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Социальная сеть Facebook начала тестировать новую функцию для мобильного приложения – темную тему. Об этом сообщает News.ru.

На данный момент темный режим обнаружили в мобильной версии для платформы iOS. В компании официально подтвердили разработку новой опции и отметили, что сейчас она доступна ограниченному числу пользователей.

Темный режим – это функция, которая позволяет автоматически заменить все светлые элементы интерфейса на черные и серые оттенки. С ее помощью удобнее работать с приложением в ночное время.

Ранее сообщалось, что популярный мессенджер WhatsApp, принадлежащий Facebook, тестирует функцию денежных переводов через приложение. По мнению IT-специалиста Ивана Семенова, вероятность появления этой опции в РФ крайне низка.

