В работе Instagram произошел сбой

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В работе социальной сети Instagram произошел сбой. Об этом информирует сервис Downdetector, специализирующийся на отслеживании неполадок в работе популярных Интернет-ресурсов.

Известно, что о проблемах в работе Instagram заявили пользователи из разных стран. В частности, на неполадки пожаловались граждане США, стран Европы, а также Бразилии и Индии.

В России большинство жалоб пришло от жителей Москвы.

Наибольшее количество пользователей испытали сложности с просмотром новостной ленты. О такой проблеме заявило порядка 53 процентов опрошенных. Еще 31 процент респондентов заявил о невозможности зайти в свой аккаунт. У 15 процентов не работают Stories.

Ранее сбой зафиксировали пользователи Google и YouTube. В частности, москвичи пожаловались на работу поисковой системы.