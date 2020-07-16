Instagram разработал функцию для упрощения онлайн-покупок

16 июля, 19:26
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Популярная соцсеть Instagram разработала новую функцию, благодаря которой станет проще осуществлять покупки в Сети, сообщается на официальном сайте.
Известно, что новый сервис называется Instagram Shop. С его помощью пользователи смогут узнавать модные тенденции, получать индивидуальные рекомендации относительно выбора того или иного продукта.
В данном разделе будут доступны каталоги последних коллекций одежды и аксессуаров известных брендов.
Отмечается, что пока опция есть только у пользователей в США. В скором времени разработчики приложения сделают ее и для других стран.
Запуск приложения Instagram для iPhone состоялся в 2010 году. Позднее его импортировали и на другие устройства, операционные системы, а также появилась десктоп-версия.
Ранее Instagram запустил функцию заказа еды. Для заказа еды пользователям надо нажать на новую кнопку в профиле компании или стикер в разделе "Сторис".
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