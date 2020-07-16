Instagram разработал функцию для упрощения онлайн-покупок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Популярная соцсеть Instagram разработала новую функцию, благодаря которой станет проще осуществлять покупки в Сети, сообщается на официальном сайте.

Известно, что новый сервис называется Instagram Shop. С его помощью пользователи смогут узнавать модные тенденции, получать индивидуальные рекомендации относительно выбора того или иного продукта.

В данном разделе будут доступны каталоги последних коллекций одежды и аксессуаров известных брендов.

Отмечается, что пока опция есть только у пользователей в США. В скором времени разработчики приложения сделают ее и для других стран.

Запуск приложения Instagram для iPhone состоялся в 2010 году. Позднее его импортировали и на другие устройства, операционные системы, а также появилась десктоп-версия.

Ранее Instagram запустил функцию заказа еды. Для заказа еды пользователям надо нажать на новую кнопку в профиле компании или стикер в разделе "Сторис".