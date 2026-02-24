Два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Двое мирных жителей получили ранения в результате атаки украинских дронов в Белгородской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Один из инцидентов произошел в поселке Степное в Краснояружском округе: FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. Водитель самостоятельно обратился в больницу, ему диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения спины и мягких тканей ноги. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь.

Еще один мужчина пострадал при детонации БПЛА в поселке Борисовка, он получил минно-взрывную травму, осколочные ранения лица и руки. Его доставили в городскую больницу Белгорода.

Ранее мирная жительница пострадала в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на частный дом в Белгородской области. Украинский дрон ударил по территории частного дома в селе Пушкарное Яковлевского округа.

Еще один инцидент произошел до этого в Альметьевске в Татарстане: локальное возгорание случилось на территории промышленной зоны в результате падения обломков сбитого украинского БПЛА.