24 февраля, 04:56

Политика

Американские хоккеистки отклонили приглашение Трампа на выступление в конгрессе

Фото: whitehouse.gov

Женская сборная США по хоккею отклонила приглашение американского президента Дональда Трампа присутствовать на его обращении к конгрессу страны. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителя команды.

Трамп предлагал спортсменкам прилететь на его речь о положении дел в Штатах военным бортом. Хоккеистки выразили благодарность за приглашение, однако они не смогут присутствовать на мероприятии из-за запланированных учебных и рабочих обязательств, сообщили в команде.

"В связи с графиком и ранее запланированными академическими и профессиональными обязательствами после Олимпиады спортсменки не могут принять участие. Они были польщены приглашением и благодарны за признание", – говорится в заявлении.

Мужская сборная США по хоккею выиграла Олимпийские игры впервые с 1980 года. Американцы со счетом 2:1 в овертайме обыграли команду Канады в финальном матче турнира. В составе победителей шайбы забросили Мэтт Болди и Джек Хьюз. У канадцев отличился Кейл Макар.

При этом победителем медального зачета зимних Олимпийских игр досрочно стала сборная Норвегии. Ближайшими соперниками норвежских атлетов по количеству золотых медалей были спортсмены из США.

Образ Трампа в роли лидера сборной США по хоккею появился в соцсетях

