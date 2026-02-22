Сборная США по хоккею выиграла Олимпиаду третий раз в своей истории

22 февраля хоккеисты сборной США стали олимпийскими чемпионами, переиграв в финале Игр в Милане сборную Канады в овертайме со счетом 2:1. Такого успеха "звездно-полосатые" не добивались долгих 46 лет. Невероятный по накалу матч смотрел спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: Getty Images/Jamie Squire

Олимпийский хоккейный турнир в Милане был не сильнейшим по составу, так как спортивные чиновники решили не допускать до соревнований сборную России. Вместо нас на Игры поехала команда Франции, которая в итоге проиграла все четыре встречи, в том числе сборной Канады со счетом 2:10.

В то же время, Национальная хоккейная лига (НХЛ) разрешила игрокам принять участие в Олимпиаде впервые со времен Сочи-2014. И в этих условиях фанаты получили лучшую вывеску финала из возможных – США против Канады.

Ни те, ни другие до главного матча турнира не проиграли ни одного матча. Да, были критические моменты, как четвертьфинал "звездно-полосатых" против Швеции (2:1 в овертайме) или полуфинал "кленовых листьев" с Финляндией (3:2, уступая 0:2 по ходу встречи). Но в целом, обе сборные подтвердили делом статус главных фаворитов итальянской Олимпиады.

И финал с первых же секунд начал оправдывать даже самые завышенные ожидания: в нестандартной по своим размерам коробке скандально известной арены "Санта-Джулия" трещали кости, звенели штанги и скидывались перчатки, чтобы выяснить отношения на кулаках. В этой мясорубке счет в первом периоде открыли американцы: на 7-й минуте форвард "Миннесоты" Мэтт Болди подхватил шайбу в средней зоне, в одиночку продрался мимо защитников и покатил в противоход голкиперу канадцев Джордану Биннингтону – 1:0.

Следующей шайбы пришлось ждать аж до конца второй 20-минутки, однако "кленовые листья" должны были забивать гораздо раньше. Во-первых, когда лучший бомбардир нынешней Олимпиады Коннор Макдэвид (2 гола и 11 передач) улетел один на один, но не смог проткнуть шайбу между щитками вратаря сборной США Коннора Хеллебайка. Во-вторых, при почти двухминутной игре в формате пять на три команда Джона Купера разыгрывала большинство как-то уж совсем бесхитростно. Лишь в концовке второго периода защитник "Колорадо" Кейл Макар все-таки уложил шайбу в дальний угол мимо Хеллебайка – 1:1.

При этом американцы под руководством Майка Салливана тоже имели свои шансы – один бросок защитника Брока Фейбера, после которого снаряд угодил сразу в две штанги, чего стоит. Однако и в третьем периоде сборную США от поражения в основное время спасло буквально чудо. У которого даже есть имя – Коннор Хеллебайк: голкипер американцев тащил в каких-то невообразимых ситуациях, а некоторые сейвы были и вовсе на грани фантастики. Как пример: угол уже пустой, добивай – не хочу, а Хеллебайк вытаскивает клюшку и ставит ее на пути шайбы.

Ну а в одном из эпизодов Штатам откровенно повезло. Суперзвездный форвард "Колорадо" Натан Маккиннон в одночасье стал мемом, не попав в пустой угол с передачи партнера, бросая вообще без всяких помех. Визави американского голкипера Джордан Биннингтон тоже тащил, и неслабо. Один из самых острейших эпизодов – наброс на пятак, где американцы начали ожесточенно "копать" клюшками в надежде перекинуть шайбу через линию, но вратарь "Сент-Луиса" был бесподобен.

В то же время в последней 20-минутке американцев чуток "подтащили" судьи. Сначала арбитры не заметили, как на льду у "звездно-полосатых" оказалось больше пяти человек, и удаление не последовало. Затем в концовке периода форвард сборной Канады Сэм Беннетт получил четырехминутное удаление за удар клюшкой по лицу нападающего американцев Джека Хьюза, а немного спустя тому же Хьюзу за похожее действие дали только две. Но так или иначе, огненный финал получил продолжение в овертайме.

Который продлился недолго – около полутора минут. Канадцы потеряли шайбу в чужой зоне и не смоги зацепиться в средней, защитник "Коламбуса" и сборной США Заг Веренски пробился по правому флангу и покатил на дальнюю Джеку Хьюзу, который нашел брешь и попал в сетку мимо Биннингтона – 2:1, клюшки и перчатки победно летят вверх.



Фото: Getty Images/Bruce Bennett

Несмотря на 42 броска канадцев по воротам против 28 у соперника, а также кучу убойных моментов у "кленовых листьев", золото хоккейных Игр уезжает в Штаты в третий раз в истории и впервые с 1980 года. И после того, как первые эмоции чуть схлынули, победители пронесли джерси форварда "Коламбуса" Джонни Годро, который погиб вместе с братом летом 2024 года из-за пьяного водителя, который сбил их во время прогулки на велосипедах.

Олимпийский хоккейный финал стал яркой мощной сокрушительной точкой итальянской Олимпиады 2026 года. Своей игрой США и Канада почти на три часа заставили забыть зрителей обо всем вокруг, зарубившись как сумасшедшие. Бронзу же днем ранее завоевали хоккеисты сборной Финляндии, разгромившие в матче за третье место команду Словакии 6:1.

Но все же хочется, чтобы на Игры приезжали все сильнейшие, без всякой политики. Об этом говорили в том числе и сами хоккеисты, которые попали в Милан, тогда как Россия с ее суперзвездами НХЛ и КХЛ – нет.

