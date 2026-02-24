Россиян предупредили о новой схеме мошенников с домовым чатом

Фото: depositphotos/LDProd

Мошенники начали писать россиянам в мессенджерах, предлагая им присоединиться к чату подъезда дома якобы для обмена актуальными новостями. Об этом сообщает РИА Новости.

В этих фейковых чатах аферисты в том числе требуют прислать свои персональные данные под предлогом "перерасчета коммунальных платежей".

Мошенники также начали рассылать россиянам фишинговые письма с якобы обнаруженными скрытыми подписками и предложением их отменить. Потенциальная жертва получает сообщение с текстом вроде: "Обнаружено семь скрытых подписок. Отмените их здесь, чтобы не списывали деньги".

Кроме того, злоумышленники стали применять новый способ обмана с QR-кодами пользователей интернет-магазинов, нацеленный на продавцов. Аферисты в этой схеме выдают себя за покупателей и просят продавца перейти по фишинговой ссылке через QR-код, который ведет на специально созданную страницу-ловушку.