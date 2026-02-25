В Приангарье задержали мужчину, причастного к гибели туристов из Китая на Байкале

Фото: MAX/"Следком"

Правоохранители задержали 35-летнего жителя Иркутской области, которого подозревают в причастности к гибели туристов из Китая на Байкале. Об этом сообщили в Следственном комитете России в MAX.

Уточняется, что он фактически организовывал и координировал нелегальные перевозки туристов, получая от этого "значительные" доходы и распределяя их между исполнителями.

"Его роль подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств: телефонные звонки, переписки, а также многочисленные поступления денежных средств в крупных размерах", – говорится в сообщении ведомства.

Мужчине предъявили обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Следствие ходатайствует о заключении фигуранта под стражу.

Трагедия произошла 20 февраля. Водитель на УАЗ, перевозивший 8 туристов, провалился под лед вблизи мыса Саган-Хушун. Он и 7 человек погибли, спастись удалось лишь одному. Уточнялось, что туристы договорились о поездке с местным жителем и не оформляли экскурсию через туроператоров. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.