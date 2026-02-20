График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 13:53

Культура

Мошенники начали продавать билеты на встречи с Басилашвили и Боярским в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Мошенники начали обманывать желающих попасть на творческие вечера к народным артистам России Олегу Басилашвили и Михаилу Боярскому. Зрителям предлагают купить билет, сообщили в Театре имени Ленсовета.

Аферисты связываются со зрителями в Telegram и предлагают выкупить билеты на встречи, которые якобы поступили в продажу. Они пройдут в рамках проекта "Театральная гостиная "Персона": с Басилашвили – 28 февраля, с Боярским – 14 марта.

"В связи с этим мы приняли решение закрыть лист ожидания на оба эти мероприятия. Мы не знаем, как у мошенников появилась информация о конкретных зрителях, которые хотели приобрести билеты на эти встречи, но так, по крайней мере, список не будет увеличиваться", – поделились в театре.

Теперь в театре действует новый порядок – сотрудник билетного стола предварительно звонит и сверяет заявку, после чего билеты можно выкупить только в кассе театра при предъявлении паспорта. В театре также подчеркнули, что сотрудники никогда не пишут в мессенджеры.

Ранее сообщалось, что мошенники выманивают деньги под предлогом возврата оплаты за билеты. Злоумышленники ищут потенциальных жертв на сайтах знакомств, затем от лица девушки предлагают перевести общение в мессенджер. В процессе диалога они предлагают пойти на какое-нибудь мероприятие, а затем скидывают ссылку, где можно купить "билеты".

культурабезопасность

