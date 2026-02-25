Форма поиска по сайту

25 февраля, 10:43

Наука

В РАН сообщили о восстановлении активности на Солнце

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

На Солнце восстановилась активность. На видимую сторону звезды выходит новая активная область, не связанная с зафиксированным в начале февраля рекордным пятном 4366, сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Новая молодая область выходит на юге", – уточнили ученые.

В настоящее время группа пятен, не имеющая номера, скрытая за горизонтом. Предположительно, она сформировалась около 2–3 дней назад. В то же время вспышечная активность начала приближаться к классу M.

"Но все же формально порог M-класса пока ни разу не пересечен. Скорее всего, впрочем, это только потому, что часть излучения в данный момент блокируется солнечным диском", – добавили исследователи.

В конце прошлой недели солнечная активность, продемонстрировавшая взрывной рост в конце января и начале февраля 2026 года, неожиданно пошла на спад, достигнув нулевой отметки. Данные показатели были зафиксированы впервые с апреля 2024 года.

Такое резкое падение ученые назвали особенно контрастным в связи с событиями двухнедельной давности, когда звезда устанавливала рекорды нынешнего столетия.

