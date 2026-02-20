20 февраля, 16:01Наука
В РАН сообщили о спокойном периоде Солнца
Фото: 123RF.com/starush
Солнце переживает одно из самых спокойных состояний за последние месяцы. Об этом сообщает RT со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Как подчеркнули ученые, в настоящее время перед ними находятся две интриги. Первой является вопрос, упадет ли индекс активности звезды до нуля. В настоящее время он составляет около 2 из 10.
"И второе – получится ли увидеть звезду вообще без пятен", – говорится в сообщении.
Лаборатория указала, что пока сложилась отличная космическая погода для "трансатлантических рейсов и полетов на Луну".
Ранее сообщалось, что помехи в телевизионных и радиосигналах могут появиться в Калининградской области из-за солнечной интерференции. Такая ситуация продлится несколько недель.
В Минцифры пояснили, что при интерференции Солнце выстраивается в одну линию со спутником связи и наземным ретранслятором, из-за чего мощное радиоизлучение способно смешиваться с полезным сигналом от спутника, создавая помехи.