В РАН сообщили о спокойном периоде Солнца

Фото: 123RF.com/starush

Солнце переживает одно из самых спокойных состояний за последние месяцы. Об этом сообщает RT со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Как подчеркнули ученые, в настоящее время перед ними находятся две интриги. Первой является вопрос, упадет ли индекс активности звезды до нуля. В настоящее время он составляет около 2 из 10.

"И второе – получится ли увидеть звезду вообще без пятен", – говорится в сообщении.

Лаборатория указала, что пока сложилась отличная космическая погода для "трансатлантических рейсов и полетов на Луну".

Ранее сообщалось, что помехи в телевизионных и радиосигналах могут появиться в Калининградской области из-за солнечной интерференции. Такая ситуация продлится несколько недель.

В Минцифры пояснили, что при интерференции Солнце выстраивается в одну линию со спутником связи и наземным ретранслятором, из-за чего мощное радиоизлучение способно смешиваться с полезным сигналом от спутника, создавая помехи.

