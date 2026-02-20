График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 17:00

Культура

Константин Хабенский: очень правильно, что в Москве появится Музей памяти

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Музей памяти давно должен был появиться, и решение его открыть является "очень правильным". Такое мнение в беседе с Агентством "Москва" высказал актер, народный артист РФ и художественный руководитель – директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский.

Он рассказал, что, работая над военной драмой "Собибор", вышедшей на экраны в 2018 году, подробно изучал исторические материалы о судьбах советских людей в фашистских лагерях.

"Это выживание и попытка не потерять силу духа в нечеловеческих условиях – в таких, которые нам даже представить сложно. Это очень тяжелая тема. Но считаю, что на такие темы необходимо говорить", – сказал Хабенский.

Первый национальный Музей памяти, посвященный жертвам геноцида советского народа, откроется в Москве в 2026 году. Экспонаты будут основаны на архивных материалах проекта "Без срока давности".

Музей представит разрозненные исторические свидетельства и истории реальных людей в общей экспозиции. Гостям расскажут о проявлениях нацизма, испытаниях биооружия на советских людях, проведенных японцами, освободительной миссии Красной армии, судах над нацистскими преступниками.

