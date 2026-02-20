График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Новости

Новости

20 февраля, 16:25

Культура
Политолог Калачев: новый Музей памяти раскроет природу геноцида и нацизма

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Музей памяти, напоминая о трагичных событиях, поможет раскрыть природу геноцида и не допустить реабилитации нацизма, заявил политолог Константин Калачев. Его слова передает "Газета.ру".

По мнению эксперта, такой музей должен был появиться еще в советское время.

"Однако появится он только сейчас, после 80-летия Победы. Значит, пришло время", – добавил он.

Калачев также отметил, что в учреждении можно будет проводить конференции и семинары для школьников, чтобы передавать знания о прошлом новым поколениям. Вместе с тем, уверен он, замысел проекта "Бессмертный полк" получит новый импульс – посетители смогут дополнить экспозицию музея историями своих предков.

Первый национальный Музей памяти, посвященный жертвам геноцида советского народа, откроется в Москве в 2026 году. Там представят разрозненные исторические свидетельства и истории реальных людей в общей экспозиции. Она охватит все этапы военных преступлений нацистов.

В Москве стартовал набор волонтеров для подготовки ко Дню Победы

культурагород

