График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 17:00

Город

В Москве не будут проводить салют в честь 23 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве в День защитника Отечества, 23 февраля, не будет проводиться праздничный салют, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Однако в городе состоятся памятные и тематические мероприятия, которые посвящены празднику. Запланированы события патриотической и просветительской направленности в учреждениях культуры, образовательных организациях и на других площадках Москвы.

Городские службы, в свою очередь, будут работать в штатном режиме. В местах мероприятий обеспечат необходимые меры, которые будут направлены на поддержание общественного порядка и комфортного пребывания посетителей.

Москвичам и гостям города посоветовали соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах, а также учитывать погодные условия и следовать указаниям организаторов во время посещения массовых мероприятий.

В городе пройдут более 200 мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества. Например, в кинопарке "Москино" в понедельник, 23 февраля, с 12:00 до 18:00 пройдет тематический квест "Почтальон Победы".

Также на площадке "Дальневосточный город" можно будет увидеть военные реконструкции, посвященные сражениям периода Первой мировой войны.

Столичные учреждения перейдут на особый график работы в праздники

Читайте также


город

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика