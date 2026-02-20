В Москве не будут проводить салют в честь 23 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве в День защитника Отечества, 23 февраля, не будет проводиться праздничный салют, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Однако в городе состоятся памятные и тематические мероприятия, которые посвящены празднику. Запланированы события патриотической и просветительской направленности в учреждениях культуры, образовательных организациях и на других площадках Москвы.

Городские службы, в свою очередь, будут работать в штатном режиме. В местах мероприятий обеспечат необходимые меры, которые будут направлены на поддержание общественного порядка и комфортного пребывания посетителей.

Москвичам и гостям города посоветовали соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах, а также учитывать погодные условия и следовать указаниям организаторов во время посещения массовых мероприятий.

В городе пройдут более 200 мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества. Например, в кинопарке "Москино" в понедельник, 23 февраля, с 12:00 до 18:00 пройдет тематический квест "Почтальон Победы".

Также на площадке "Дальневосточный город" можно будет увидеть военные реконструкции, посвященные сражениям периода Первой мировой войны.

