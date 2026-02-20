График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 19:01

Происшествия

Экс-глава "Корпорации развития Курской области" Лукин приговорен к 9 годам колонии

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области"

Ленинский районный суд Курска признал виновным бывшего генерального директора АО "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина по делу о хищении средств при строительстве фортификаций на границе с Украиной и приговорил его к 9 годам заключения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные инстанции.

Срок он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Также суд предписал ему выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей с конфискацией в пользу государства.

Вместе с тем приговор предусматривает запрет на занятие деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями при заключении и исполнении госконтрактов, на 2 года. Более того, экс-глава корпорации был лишен государственной награды – медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

С декабря 2022 года по январь 2023-го Лукин вместе с заместителями Дмитрием Спиридоновым и Игорем Грабиным заключил договор подряда на строительство опорных пунктов в Глушковском районе Курской области с ООО "КТК-сервис", возглавляемым Андреем Воловиковым. Однако подрядчик фактически не вел финансово-хозяйственную деятельность.

В результате свыше 152 миллионов рублей из бюджета, предназначенных для возведения фортификационных сооружений, были присвоены участниками группировки. Сами работы оказались выполнены не полностью и с серьезными нарушениями качества.

В рамках хода дела суд удовлетворил иск АО "Корпорация развития Курской области" о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Для обеспечения исполнения иска имущество подсудимых было арестовано. Таким образом, в пользу корпорации с Лукина, Спиридонова, Грабина и Воловикова было взыскано 152,8 миллиона рублей.

Лукин и Грабин были арестованы в декабре 2024 года. Обоих этапировали в Москву в мае 2025-го. Вместе с ними в столицу также доставили главу ООО "СИЭМИ" Виталия Синьговского и директора "ТД Курск" Дениса Федорова.

Еще одними фигурантами дела оказались бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов. Им инкриминировали мошенничество в составе организованной группы с использованием служебного положения, после чего они были тоже арестованы.

