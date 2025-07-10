В Москву этапированы два фигуранта дела экс-главы Курской области Смирнова

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Еще два фигуранта уголовного дела бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова о хищении средств, выделенных на возведение защитных сооружений, этапированы в Москву из курского СИЗО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Мещанский суд столицы продлил срок ареста главе строительной компании ООО "СИЭМИ" Виталию Синьговскому, а также директору "ТД Курск" Денису Федорову. По данным журналистов, в СИЗО Курска остается лишь сотрудница АО "Корпорация развития Курской области" Снежана Мартьянова.

Смирнов и его бывший первый заместитель Алексей Дедов ранее стали фигурантами дела о хищении 1 миллиарда рублей, выделенного АО "Корпорация развития Курской области" для строительства оборонительных сооружений.

Столичный суд арестовал Смирнова и Дедова. Свою вину они не признали. Позже в Москву этапировали еще нескольких фигурантов, включая экс-гендиректора корпорации Владимира Лукина и его заместителя Игоря Грабина.

