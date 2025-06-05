Хинштейн назвал ситуацию с коррупцией в Курской области "чрезвычайной"

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Ситуация с коррупцией в Курской области "чрезвычайна" и с ней надо бороться "решительным образом", заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Он высказался об этом на расширенном заседании областной думы.

"По поводу коррупции... Я в отчете не стал касаться этой темы, хотя считаю эту тему одной из ключевых, важнейших. Ситуация в регионе, прямо скажем, чрезвычайная. Хотя бы потому, что на этой сцене сейчас должен был стоять другой человек, который сейчас не стоит... а сидит", – приводит его слова РИА Новости.

Хинштейн указал, что бороться с коррупцией он планирует при поддержке депутатского корпуса. Врио губернатора также отметил, что осознает наличие проблем, связанных с высоким уровнем коррупции, в том числе за счет многочисленных обращений граждан.

Он подчеркнул, что бороться с этой проблемой в регионе необходимо самым решительным образом, привлекая к этому все силы.

В апреле правоохранители задержали экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова по делу о хищении более 1 миллиарда рублей. Вместе с ним был задержан его заместитель Алексей Дедов. Они стали фигурантами уголовного дела о хищении бюджетных средств, которые предназначались для строительства оборонительных сооружений на границе субъекта с Украиной.

Против них выдвинуты обвинения в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения. Смирнов свою вину не признал.

