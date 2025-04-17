ТАСС: бывший замгубернатора Курской области Дедов брал "откаты" в размере 15%

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Бывший заместитель экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова Алексей Дедов брал "откаты" в размере 15% от стоимости гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова его адвоката.

Как утверждает юрист, вина его подзащитного не подтверждена материалами дела.

"Показания некоего свидетеля о том, что мой подзащитный брал "откаты" в размере 15%, не подтверждает его вины", – сказал защитник.

В свою очередь, Дедов не признал вину в особо крупном мошенничестве и попросил суд отпустить его под домашний арест. По его словам, он работал честно и не планировал скрываться, а все сооружения были построены.

На данный момент в Мещанском суде Москвы решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Смирнов и Дедов были задержаны 16 апреля по делу о хищении более 1 миллиарда рублей. Они являются фигурантами уголовного дела о хищении бюджетных средств, которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений на границе субъекта с Украиной.

Против экс-главы региона и его заместителя выдвинуты обвинения в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения. Ранее суд арестовал Смирнова на два месяца.