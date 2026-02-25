Форма поиска по сайту

Россиянин Тетерятников полетит на МКС на Crew Dragon во второй половине 2026 года

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Россиянин Сергей Тетерятников полетит на Международную космическую станцию (МКС) на американском корабле Crew Dragon в качестве специалиста миссии Crew-13 во второй половине 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Дублером космонавта назначен Арутюн Кивирян. Отмечается, что Тетерятников и Кивирян (открытый отбор в отряд космонавтов 2021 года) были определены в экипажи решением межведомственной комиссии.

Полет пройдет по соглашению "Роскосмоса" и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Ранее в "Роскосмосе" начался открытый конкурс по отбору россиян в космонавты. Кандидат должен быть не старше 35 лет по состоянию на 31 декабря 2025 года и иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук.

Стаж работы по профессии при этом должен составлять не менее 3 лет. Претендентов будут проверять на письменную и устную грамотность, базовые знания в области космонавтики, мировой культуры и истории.

Новости мира: экипаж Crew Dragon с россиянином Федяевым перешел на борт МКС

