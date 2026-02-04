Форма поиска по сайту

04 февраля, 13:55

Наука

Новый отбор в отряд космонавтов стартовал в "Роскосмосе"

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

В "Роскосмосе" начался открытый конкурс по отбору россиян в космонавты. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Отбор претендентов поручили Центру подготовки космонавтов при участии представителей Института медико-биологических проблем РАН и ракетно-космической корпорации "Энергия".

Будущих космонавтов будут отбирать по ряду критериев, в том числе по возрасту, физической форме, образованию, стажу работы, профессиональным навыкам, психологическим качествам и другим.

Кандидат должен быть не старше 35 лет по состоянию на 31 декабря 2025 года и иметь высшее образование в области точных, естественных или медицинских наук со средним баллом в дипломе не ниже 4. Стаж работы по профессии при этом должен составлять не менее 3 лет.

"В ходе отбора будут проверены способности конкурсантов к изучению космической техники, знания в области физики и математики, владение на уровне программы непрофильного вуза одним из европейских иностранных языков (английским, итальянским, испанским, немецким или французским)", – говорится в сообщении.

Претендентов будут проверять на письменную и устную грамотность, базовые знания в области космонавтики, мировой культуры и истории.

Будущий космонавт должен быть в хорошей физической форме и не иметь хронических заболеваний. Минимальный рост – 150 сантиметров, максимальный – 190. Размер ступни должен быть меньше 46 размера.

Конкурс пройдет в 2 этапа. Сперва кандидатам требуется направить для проверки необходимый комплект документов. В случае положительного решения пригласят на очную встречу.

"Претенденту откажут в прохождении дальнейшего отбора при наличии татуировок. Исключение – отметка с группой крови или буквенная татуировка до 3 сантиметров в диаметре. Однако и их придется свести в случае успешного прохождения отбора", – добавляется в сообщении.

Ранее стало известно, что космонавт госкорпорации Андрей Федяев, пребывающий в настоящее время в США, готов к участию в миссии на Международную космическую станцию (МКС).

Информацию об этом подтвердила специальная комиссия, включив Федяева в состав экипажа Crew-12 американского корабля Crew Dragon.

В составе комиссии были представителей таких организаций, как Центр подготовки космонавтов, корпорация "Энергия", Центр Хруничева и Институт медико-биологических проблем.

