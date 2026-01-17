Фото: 123RF.com/altitudevisual

Китайская космическая ракета CERES-2 упала при первом запуске, сообщает агентство Xinhua.

Запуск проходил на космодроме Цзюцюань в 12:08 по пекинскому времени, то есть в 07:08 по московскому времени. Во время полета произошла нештатная ситуация, из-за которой миссия провалилась. В настоящий момент специалисты ведут расследование причин сбоя.

Ранее экипаж миссии Crew-11 с заболевшим астронавтом приводнился у побережья Калифорнии. На борту находились астронавты Зена Кардман, Майк Финк, Кимия Юи и представитель "Роскосмоса" Олег Платонов.

Сейчас на Международной космической станции остается один космонавт NASA Кристофер Уильямс, а также два российских космонавта Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев.

