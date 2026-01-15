Экипаж миссии Crew-11 досрочно вернулся на Землю

Фото: ТАСС/AP/John Raoux

Экипаж миссии Crew-11 с заболевшим астронавтом приводнился у побережья в Калифорнии, следует из трансляции NASA.

На борту корабля Crew Dragon находились астронавты Зена Кардман, Майк Финк, Кимия Юи и представитель "Роскосмоса" Олег Платонов.

На Международной космической станции останется лишь один астронавт NASA Кристофер Уильямс, а также два российских космонавта Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев. Отстыковка корабля от МКС произошла в ночь с 14 на 15 января.

Как заявил в интервью Fox News глава NASA Джаред Айзекман, экипаж Crew-11 проделал невероятную работу. Он подчеркнул, что, хотя возвращение корабля случилось раньше запланированного из-за проблем со здоровьем одного из членов экипажа, личность которого не разглашается, сама миссия уже приближалась к своему завершению.

Следующая миссия, известная как Crew-12, должна прибыть на МКС в середине февраля.

Ранее замруководителя NASA Амит Кшатрия заявлял, что российские члены экипажа МКС готовы при необходимости оказать помощь в работе с американскими системами орбитальной станции. Он отмечал, что коллеги из России и США образуют отличную и слаженную команду.