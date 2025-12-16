Форма поиска по сайту

16 декабря, 07:56

Наука

"Роскосмос" опроверг прекращение пилотируемой программы из-за повреждения на Байконуре

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

Замгендиректора "Роскосмоса" Дмитрий Баранов опроверг информацию о том, что российская пилотируемая программа прекращена из-за повреждения стартового стола после пуска ракеты "Союз-2.1а" 27 ноября на Байконуре. Его заявления передает пресс-служба госкорпорации.

Баранов потребовал прекратить спекуляции по этому вопросу. В настоящее время на космодром доставлены все комплектующие и оборудование для обновления кабины обслуживания стартового стола. Сейчас осуществляются грунтование и покраска изделия. В ходе работ задействованы 130 сотрудников предприятий корпорации.

Председатель общественного совета при "Роскосмосе" Игорь Бармин добавил, что для восстановления стартового стола в сжатые сроки будет смонтирована новая кабина обслуживания, после чего планируется проведение автономных испытаний для продолжения пусков по программе.

Обновленный стартовый стол будет готов к запуску в конце зимы следующего года. По словам Баранова, график работ на комплексе строго отслеживается.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили об устранении утечки воздуха из промежуточной камеры модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС).

Впервые об утечке стало известно в сентябре 2019 года. Последние 5 лет специалисты пытались заделать трещину. Однако, как уточнили в "Роскосмосе", все приводило к частичному результату.

После герметизации в июне 2025 года эксперты Центра управления полетами установили, что утечка воздуха в переходной камере была полностью устранена.

Экипаж "Союза МС-27" прибыл в Звездный городок после возвращения с МКС

