"Роскосмос": за стартом "Ракеты Победы" на уличных экранах следили 20 млн человек

Фото: roscosmos.ru

Около 20 миллионов человек стали свидетелями старта ракеты-носителя "Союз-2.1а", названной "Ракетой Победы", с кораблем "Союз МС-27", передает пресс-служба "Роскосмоса".

Событие транслировалось на уличных экранах МАЕР во всех городах России, включая Калининград и Владивосток, уточнили в госкорпорации.

Запуск "Союз-2.1" состоялся на космодроме Байконур утром 8 апреля. Пуск корабля приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Спустя 3 часа 17 минут космическое судно пристыковалось к МКС. На станции продолжительность полета экипажа составит 245 суток.

Возвращение корабля на Землю запланировано на 9 декабря. В ходе выполнения миссии будет проведено 50 научных исследований, включая два новых.

