Корабль "Союз МС-27" пристыковался к МКС

Фото: roscosmos.ru

Корабль "Союз МС-27" с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким, а также астронавтом NASA Джонатаном Кимом пристыковался к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает телеграм-канал госкорпорации "Роскосмос".

В 11:58 по московскому времени он в автоматическом режиме причалил к узловому модулю "Причал".

Полет корабля к космической станции прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме и занял 3 часа 17 минут. Планируется, что продолжительность полета экипажа на МКС составит 245 суток.

Ракета-носитель "Союз-2.1" с пилотируемым кораблем "Союз МС-27" стартовала с космодрома Байконур утром 8 апреля. Пуск корабля приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ракету назвали "Ракета Победы".

Возвращение корабля на Землю запланировано на 9 декабря. В дублирующем экипажа состоят астронавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также космонавт Кристофер Уильямс.

В ходе выполнения миссии будет проведено 50 научных исследований, включая два новых. Кроме того, в октябре текущего года Рыжиков и Зубрицкий совершат два выхода в открытый космос.